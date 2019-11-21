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'da sürprizi

Orta sahanın sağına oyuncu bakan ile ilgili İngiltree’den flaş bir iddiası ortaya atıldı... Ada basınına göre Fırtına, Gorsicki’nin peşinde.

Kamil Grosicki sürprizi
Trabzonspor de yoğun bir mesai harcıyor... Orta sahanın ortası için eski Galatasaraylı Badou Ndiaye ile flörte olan bordo-mavililer için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.



HULL'DE OYNUYOR
takımlarından Hull City forması giyen 31 yaşındaki Polonyalı yıldız Kamil Grosicki'nin Trabzonspor'un radarına girdiği iddia edildi.



TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Orta sahanın iki kanadında oynayabilen Grosicki bir dönem 'da forma giymişti. ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan tecrübeli oyuncu 'ye dönmeye sıcak bakıyor.

16 MAÇTA 5 GOL 2 ASİST
Hull City forması giyen , bu sezon 16 maçta görev aldı. 5 gol atan yıldız oyuncu 2 de asist yaptı.

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