Yusuf ve Cafer’e özel kutlama! Trabzon, A.Gücü maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Genç oyunculardan Yusuf Sarı ve Cafer Tosun'a antrenmanda Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı.

Trabzon, A.Gücü maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Genç oyunculardan Yusuf Sarı ve Cafer Tosun'a antrenmanda Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı. TÜM MANŞETLER