Tottenham, Mourinho’ya 3.5 senelik imza attırdı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Tottenham, Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino ile yolların ayrılmasının ardından Jose Mourinho ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Mourinho, "Çok büyük bir tarih ve tutkulu taraftara sahip bir kulübe katılmaktan heyecan duyuyorum" dedi.
LEBRON JAMES NBA'DE YENİ BİR REKOR KIRDI
NBA'de Los Angeles Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Thunder'ı 112-107'lik skorla geçti. Maçı 25 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle tamamlayan LeBron James, NBA'de yer alan 30 takımın tümüne triple-double yapan ilk oyuncu olarak tarihe adını yazdırdı.
ANADOLU EFES ÇİZME'DE MİLANO İLE KARŞILAŞIYOR
THY Euroleague'in 10. haftasında Anadolu Efes, bugün saat 22.15'te deplasmanda Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 9 haftada iki takımın da 7 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunuyor.
YÖNETİME DE SIÇRADI
G.Saray yıldız oyuncularının sakatlığıyla uğraş verirken şanssızlık yönetime de sıçradı. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın böbreklerinden sorun yaşadığı, Abdurrahim Albayrak'ın ise anjiyo olduğu öğrenildi.
KAZIMCAN'IN PEŞİNDELER
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın sportif direktörü Özden Töraydın, genç oyuncuları Kazımcan Karataş için Galatasaray'dan teklif geldiğini açıkladı.
PARMAK'TAN EKSTRA İDMAN
Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Parmak dünkü idmanın ardından tesislerden ayrılmadı ve ekstra kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
VAKIFBANK KÖTÜ BAŞLADI
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında VakıfBank evinde, İtalyan ekibi Savino Del Bene'ye 3-2 yenildi. 5. sete uzayan karşılaşma toplamda 116 dakika sürdü.
KARTAL POTADA MAĞLUP
Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. maçında deplasmanda Neptunas Klaipeda'ya 86-80 yenildi. P.Karşıyaka, Donar'ı 79-62 yenerken, Tofaş ise Reyer'e 80-73 mağlup oldu.
SPOR TOTO-F.BAHÇE: 2-3
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeFenerbahçe, deplasmanda Spor Toto'yu 3-2 yendi. Diğer sonuçlar: Ziraat Bankası-Galatasaray: 3-0, Sorgun-Tokat: 3-1, İstanbul BŞB-Halkbank: 0-3.
ÜMİT MİLLİ TAKIM TEPKİ TOPLADI
Ümit Milli Takımımız'ın Andorra gibi zayıf bir ekibe 2-0 yenilmesi tepki topladı.TFF'nin Vedat İnceefe ile görüşmesi bekleniyor.
LEBRON JAMES NBA'DE YENİ BİR REKOR KIRDI
NBA'de Los Angeles Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Thunder'ı 112-107'lik skorla geçti. Maçı 25 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle tamamlayan LeBron James, NBA'de yer alan 30 takımın tümüne triple-double yapan ilk oyuncu olarak tarihe adını yazdırdı.
ANADOLU EFES ÇİZME'DE MİLANO İLE KARŞILAŞIYOR
THY Euroleague'in 10. haftasında Anadolu Efes, bugün saat 22.15'te deplasmanda Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 9 haftada iki takımın da 7 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunuyor.
YÖNETİME DE SIÇRADI
G.Saray yıldız oyuncularının sakatlığıyla uğraş verirken şanssızlık yönetime de sıçradı. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın böbreklerinden sorun yaşadığı, Abdurrahim Albayrak'ın ise anjiyo olduğu öğrenildi.
KAZIMCAN'IN PEŞİNDELER
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın sportif direktörü Özden Töraydın, genç oyuncuları Kazımcan Karataş için Galatasaray'dan teklif geldiğini açıkladı.
PARMAK'TAN EKSTRA İDMAN
Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Parmak dünkü idmanın ardından tesislerden ayrılmadı ve ekstra kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
VAKIFBANK KÖTÜ BAŞLADI
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında VakıfBank evinde, İtalyan ekibi Savino Del Bene'ye 3-2 yenildi. 5. sete uzayan karşılaşma toplamda 116 dakika sürdü.
KARTAL POTADA MAĞLUP
Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. maçında deplasmanda Neptunas Klaipeda'ya 86-80 yenildi. P.Karşıyaka, Donar'ı 79-62 yenerken, Tofaş ise Reyer'e 80-73 mağlup oldu.
SPOR TOTO-F.BAHÇE: 2-3
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeFenerbahçe, deplasmanda Spor Toto'yu 3-2 yendi. Diğer sonuçlar: Ziraat Bankası-Galatasaray: 3-0, Sorgun-Tokat: 3-1, İstanbul BŞB-Halkbank: 0-3.
ÜMİT MİLLİ TAKIM TEPKİ TOPLADI
Ümit Milli Takımımız'ın Andorra gibi zayıf bir ekibe 2-0 yenilmesi tepki topladı.TFF'nin Vedat İnceefe ile görüşmesi bekleniyor.
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