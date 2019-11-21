Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulunurken Falcao'nun sakatlığına da değindi.

'KULÜPLER ZATEN VERGİ ÖDEYEMİYOR'

Cengiz, ''Kulüpler bir yol ayrımına gelmek üzere. Siz vergiyi ödemezseniz borçsuzluk kağıdı alıp transfer yapamazsınız. Bizim göreve geldiğimiz günden bu yana ödediğimiz vergi 288 milyon TL. 200 milyon TL'ye yakın vergiyi de yapılandırdık. Çünkü vergi ödemezseniz borçsuzluk kağıdı alamaz ve transfer yasağına çarptırılırsınız. Çünkü yasada futbolcular ödemezse, kulüpler öder diyor. Futbolcuların vergileri zaten kulüpler tarafından ödeniyor. Kulüpler zaten vergi ödeyemiyor." dedi.

'FALCAO DÜZELECEK'

Falcao hakkında konuşan Cengiz, ''Falcao düzelecek onu söyleyeyim. Falcao'da şu var. Bir gönül insanı. Galatasaray'ı seçmesi neden Falcao'yu küçültsün? Türkiye'yi yüceltir. Bu yılın en çok konuşulan spor olayıdır bu. 1 aya yakın çok büyük bir direnç gösterdi geleceğim diye. Çok çok yüksek teklifler yaptılar. O kalabalığı gördü gelince. Çok etkilendi. Maça çıktı, deli gibi oynadı. Bu tabi aşil tendonunda hiç olmayan bir yerden ödem yaptı. İltihap var. Yine zorlandı. Doktorlar durdurdu. 'En az 2 yıl daha oynamak istiyorsan dur' dediler.'' şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE'YE OLAY GÖNDERME

Sahalar ne zaman döneceği henüz belli olmayan Radamel Falcao ile ilgili konuşan Cengiz, "Falcao'nun Galatasaray'ı seçmesi neden Türkiye'yi küçük düşürüyor. Falcao futbolu, Galatasaray'ı, Türkiye'yi çok seviyor. Falcao'nun Galatasaray'a gelmesi bu yılın en çok konuşulan spor olaylarından biri oldu. Kimse aptal değil, biz de aptal değiliz. Falcao, bize sakat gelmedi. Biz bütün futbolcularımızı sağlık testinden geçiririz. Çünkü bize emanet edilmiş bir para. Şunu tekrar söylüyorum devamlı olarak, Galatasaray har vurup harman savurmuyor. Taraftardan Falcao konusunda sabır istiyorum. Biz Falcao'ya bonservis falan ödemedik. Herkes parayı bastınız diyor ama durum böyle değil. Luyindama'yı çıkarırsak 3.5 milyon euro harcadık. Artıyla kapattık hep. Biz, bazıları gibi sözleşme imzaladıktan sonra futbolcuyu sağlık kontrolüne sokmayız. (Robin van Persie)" ifadelerini kullandı.

'SEÇİME GİTMEK GALATASARAY'A ZARAR VERİR'

Seçime gitmenin Galatasaray'a zarar vereceğini belirten Cengiz, şu ifadeleri kullandı; ''Biz çocukluk aşkımızın, sevdamızın peşindeyiz. Bizim gündemimizde seçim yok. Tarihi konularla uğraşıyoruz. Seçime gitmek Galatasaray'a zarar verir. Florya için camiamızı mutlu edecek bir çözüm için çalışıyoruz. Benim Galatasaray ile ilgili yapacağım çok iş var. 2 yılda 3 seçim olur mu? Sanki Galatasaray çökmüş, devamlı seçim isteniyor. Bunu anlamıyorum. Ezeli rakiplerimize söylüyorum. Hiçbir şey bize altın tepside sunulmadı. Galatasaray'ın girdiği projeli işlerde şeffaflık vardır. Galatasaray'da transfer 12 aydır. Arkadaşlarımızın çalıştığını biliyorum.''