Yönetim 2 yıllığına kiraladığı Karius için Liverpool'la görüşme kararı aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alman eldivenin bonservisinin alınması planlanıyor. Yönetim 2 yıllığına kiraladığı Karius için Liverpool'la görüşme kararı aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alman eldivenin bonservisinin alınması planlanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.