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’de ‘5’ isyanı

Başkanı daha önce yaptığı bir açıklamada "Biz 4 maç kazandık. Kazandığımız maçın hakemine 1 hafta sonra görev verilmedi. Bu bir mesajdır" demişti. Fenerbahçe'nin son kazandığı maçının hakemi 'a da görev verilmedi. Bu durum 5. kez tekrar etmiş oldu.

Fenerbahçe’de ‘5’ isyanı
Fenerbahçe Başkanı daha önce yaptığı bir açıklamada "Biz 4 maç kazandık. Kazandığımız maçın hakemine 1 hafta sonra görev verilmedi. Bu bir mesajdır" demişti. 'nin son kazandığı maçının hakemi 'a da görev verilmedi. Bu durum 5. kez tekrar etmiş oldu.

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