Fenerbahçe’de ‘5’ isyanı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı bir açıklamada "Biz 4 maç kazandık. Kazandığımız maçın hakemine 1 hafta sonra görev verilmedi. Bu bir mesajdır" demişti. Fenerbahçe'nin son kazandığı Kasımpaşa maçının hakemi Ali Palabıyık'a da görev verilmedi. Bu durum 5. kez tekrar etmiş oldu.
- Spor
- 21.11.2019
- Gazete
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