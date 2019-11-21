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Fedakar Muslera

'ın Uruguaylı kalecisi , belindeki ve kolundaki lara rağmen maçında forma giyecek. Muslera, geçen sezon da sakat sakat oynamıştı.

Fedakar Muslera
Aslan'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, belindeki ve kolundaki lara rağmen Başakşehir maçında forma giyecek. Muslera, geçen sezon da sakat sakat oynamıştı.

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