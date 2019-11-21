Fedakar Muslera

Aslan'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, belindeki ve kolundaki ağrılara rağmen Başakşehir maçında forma giyecek. Muslera, geçen sezon da sakat sakat oynamıştı. Aslan'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, belindeki ve kolundaki ağrılara rağmen Başakşehir maçında forma giyecek. Muslera, geçen sezon da sakat sakat oynamıştı.
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