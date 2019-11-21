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  • 21.11.2019 14:49
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 15:20

ne zaman dönecek? açıkladı

Ünlü menajer , 'a transferinde büyük rol oynadığı hakkında açıklamalarda bulundu. "Falcao burada çok mutlu" diyen Bulut, Falcao'nun ne zaman döneceğini de açıkladı.

Falcao ne zaman dönecek? Ahmet Bulut açıkladı

A Spor'a konuşan ünlü menajer yabancı sınırlamasına karşı olduğunu ve Türk futbolcuların maliyetinin haksız bir şekilde yükseleceğini belirtti.

Bulut, "Yabancı sınırlamasına karşıyım. Maliyet düşmeyecek. Türk futbolcuların fiyatları fazla fırlayacak. Sonuçta Türk futbolcu almanız lazım. Rakamlar da çok astronomik bir hale gelecek." diye konuştu.



FALCAO'NUN DURUMU
'nun yüksek maliyetle 'a gelmediğini söyleyen Bulut , "Neye göre maliyeti yüksek. Falcao gelirken ilk senesinde fedakarlık yaptı. Fedakarlık derken sonuçta çocuk buraya para için geldi. Orada aldığı garanti, Galatasaray'dan çok daha fazlaydı. Türkiye standarlarında çok uçuk bir para değil. Herkes deklare etti, 5 milyon Euro. Çok futbolcu Türkiye'de bu parayı kazandı. İmza ücreti de almadı. Sakatlık durumu da başkanın söylediği gibi burada sakatlandı. Oynadı ve umarım 2-3 hafta sonra dönüp burada gerçek Falcao'yu gösterecek. Falcao'yu kimse tartışamaz. Orada 30-35 maç oynadı." ifadelerini kullandı.

Devre arasında yıldız transferi beklemediğini dile getiren Bulut, "Şu anda hiçbir hazırlık yok çok erken. Bütçe önemli. Kulüplerin bütçeleri çok önemli. İlla da star gelmesi gerekmiyor." diyerek sözlerini noktaladı.

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