Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), resmi internet sitesi üzerinden skandal bir paylaşım yaptı.



Birlik, futbolculara Karabükspor, Karabükspor, Bursaspor, Antalyaspor, Kayserispor, Ankaragücü, Elazığspor ve Eskişehirspor'a transfer olurken dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.



Paylaşılan metinde, 2019 yılı itibarıyla bu kulüplerin FIFA Uyuşmazlık Çözüm Odası'nda birçok davasının bulunduğu ifade edildi. Oyunculara maaşlarının ödenmesinde sorun yaşayabilecekleri konusunda tedbirli olmaları gerektiği bildirildi. "Oyunculara Türkiye'de bir kulübe transfer olmadan önce sözleşmelerini bir sendika ya da avukat tarafından iyice kontrol edilmesi gerektiğini tavsiye ediyoruz" denildi.

İYİ NİYETLİ BİR AÇIKLAMA DEĞİL

FIFPro'nun, Türk kulüplerinin adını vererek bu şekilde açıklama yapması ancak diğer ülkelerde de benzer sorunlar yaşanmasına rağmen herhangi bir uyarısının bulunmaması iyi niyetli bir yaklaşım olarak algılanmadı.