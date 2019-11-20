Adı Avrupa kulüpleriyle anılan Uğurcan transfer haberleriyle hiç ilgilenmediğini söyledi. Uğurcan, 'Ben sadece takımımın başarısına odaklandım' diye konuştu. Adı Avrupa kulüpleriyle anılan Uğurcan transfer haberleriyle hiç ilgilenmediğini söyledi. Uğurcan, 'Ben sadece takımımın başarısına odaklandım' diye konuştu.
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