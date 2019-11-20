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Çakır'dan son nokta

  kulüpleriyle anılan haberleriyle hiç ilgilenmediğini söyledi. Uğurcan, "Ben sadece takımımın başarısına odaklandım" diye konuştu.

Uğurcan'dan son nokta
Adı kulüpleriyle anılan haberleriyle hiç ilgilenmediğini söyledi. Uğurcan, "Ben sadece takımımın başarısına odaklandım" diye konuştu.

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