İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da teknik direktörlüğe Portekizli Jose Mourinho getirildi. Portekizli teknik adam son olarak Manchester United'ı çalıştırmıştı.

İngiliz ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu. Deneyimli antrenör yaptığı açıklamada, "Büyük mirasa ve tutkulu taraftarlara sahip bir takıma geldiğim için heyecanlıyım. Hem kadronun hem de akademinin kalitesi beni çok etkiledi. Bu oyuncularla çalışacak olmak ilgi çekici" ifadelerini kullandı.

Son olarak Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho, bir süredir İngiltere'de yorumculuk yapıyordu.

POCHETTINO DÖNEMİ DÜN SONA ERMİŞTİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezonun sonunda ve bu sezonun başında alınan kötü sonuçlar hatırlatılarak, 47 yaşındaki Arjantinli teknik adamın görevine son verilmesi kararının acele bir şekilde alınmadığı kaydedildi.

Tottenham'da 5,5 yıldır görev yapan Pochettino, geçen sezon başkent temsilcisiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı göstermişti.

Ligde geride kalan 12 haftada sadece 3 galibiyet elde eden Tottenham, 14 puanla 14. sırada yer alıyor.

Detaylar geliyor...