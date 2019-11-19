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  • 19.11.2019 22:58
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 22:58

'nin 'daki kiralık oyuncusu ameliyat edildi

Kulübü, ekibi KVC 'da kiralık forma giyen genç kalecisi 'in, menisküs nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu.

Fenerbahçeli yıldız ameliyat edildi

Kulübü, ekibi KVC 'da kiralık forma giyen genç kalecisi 'in, menisküs nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Berke'nin durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirmiştir. Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadeleri yer aldı.

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