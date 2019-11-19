Fenerbahçe Kulübü, Belçika ekibi KVC Westerlo'da kiralık forma giyen genç kalecisi Berke Özer'in, menisküs nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Berke'nin durumuna ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirmiştir. Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadeleri yer aldı.
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