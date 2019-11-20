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'a ’den sevindirici haber

'a 'den sevindirici haber geldi... Sezon başında büyük umutlarla edilen ancak sakatlıklar yüzünden verimli olamayan yıldız bu kez iddialı dönüyor.

Sturridge’den iyi haber
Trabzonspor'a Sturridge'den sevindirici haber geldi... Sezon başında büyük umutlarla edilen ancak sakatlıklar yüzünden verimli olamayan yıldız bu kez iddialı dönüyor. Lige verilen milli arada ülkesinde tedavi olan ve sakatlığını büyük oranda atlatan oyuncu, Trabzon'da hazırlıklarını tamamlayacak ve Ankaragücü maçında hocasının görev vermesi halinde sahada yerini alacak. Bu gelişme ile oynanacak karşılaşma öncesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.



İngiliz yıldız 'nin sakatlığının geçmesi zorlu maçlar öncesi rahatlattı.

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