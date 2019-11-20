Trabzonspor'a Sturridge'den sevindirici haber geldi... Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıklar yüzünden verimli olamayan İngiliz yıldız bu kez iddialı dönüyor. Lige verilen milli arada ülkesinde tedavi olan ve sakatlığını büyük oranda atlatan oyuncu, Trabzon'da hazırlıklarını tamamlayacak ve Ankaragücü maçında hocasının görev vermesi halinde sahada yerini alacak. Bu gelişme Ankaragücü ile oynanacak karşılaşma öncesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.
İngiliz yıldız Sturridge'nin sakatlığının geçmesi zorlu maçlar öncesi rahatlattı.
İngiliz yıldız Sturridge'nin sakatlığının geçmesi zorlu maçlar öncesi rahatlattı.
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