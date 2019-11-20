Galatasaray'da sağ diz iç yan bağlarında zorlanma tespit edilen Mario Lemina'nın bugünkü antrenmanda takımla çalışması teknik heyeti sevindirdi. Lemina'nın Başakşehir maçında oynayıp oynayamayacağı yapılan kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı öncesi Gabon Milli Takımı'ndan sakatlanan ve sağ diz iç yan bağlarında zorlanma tespit edilen Mario Lemina'dan müjdeli haber geldi.
Yıldız futbolcunun bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışması, teknik heyetin yüzünü güldürdü.
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