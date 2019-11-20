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  • 20.11.2019 14:43
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 14:43

'a müjdeli haber! Takımla birlikte çalıştı

Üst üste sakatlık iyle sarsılan 'a Lemina'dan müjdeli haber geldi. Gabon Milli Takımı'nda sakatlanan yıldız oyuncu takımının bugünkü yaptığı antrenmanda yer aldı.

G.Saray'a müjdeli haber! Takımla birlikte çalıştı

'da sağ diz iç yan bağlarında zorlanma tespit edilen 'nın bugünkü antrenmanda takımla çalışması teknik heyeti sevindirdi. Lemina'nın Başakşehir maçında oynayıp oynayamayacağı yapılan kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı öncesi Gabon Milli Takımı'ndan sakatlanan ve sağ diz iç yan bağlarında zorlanma tespit edilen Mario Lemina'dan müjdeli haber geldi.

Yıldız futbolcunun bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışması, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

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