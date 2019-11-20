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Milli ara bitti gözler ’e çevrildi! Gerilimin 6‘ndan kim kalkacak?

4 büyükleri gölgede bırakan ligin sürpriz lideri Sivas ile Alanya ve başarılarını devrenin sonuna kadar taşıma hedefinde... de büyük çıkış içinde. Kalan 6 haftada Fener'i çok zorlu bir fikstür bekliyor... G.Saray ve büyük sakatlık krizi yaşarken, 'ın tırmanışının sürüp sürmeyeceği merak konusu...

Gerilimin 6‘ndan kim kalkacak?
Milli Takım'ın ülkemize yaşattığı büyük gururun ardından tüm gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi... Son yılların en ilginç ve çekişmeli zirve mücadelesinin yaşandığı ligde ilk yarının kalan 6 haftası da müthiş bir heyecana sahne olacak. Tam 8 takım devreyi lider olarak tamamlamak için kıyasıya savaşacak.

YİĞİDO BÜYÜKLERİ SOLLADI
4 büyükleri gölgede bırakan ligin sürpriz lideri Sivasspor ile Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor başarılarını devrenin sonuna kadar taşıma hedefinde... Başakşehir de büyük çıkış içinde.



FENER'İ ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
Kalan 6 haftada Fenerbahçe, 4 deplasmana gidecek bir de derbi oynayacak. Kanarya bu sezon dış sahada sadece 2 galibiyet alabildi. Beşiktaş'ın ise tırmanışının sürüp sürmeyeceği merak konusu.



G.SARAY'DA SAKATLIK KABUSU
Zirve yarışı veren G.Saray'da Falcao, Andone, Lemina, Şener, Babel gibi oyuncular sakat. Trabzon'da ise Onazi, Novak, Abdülkadir Ömür, Mikel ve Ekuban sakat olan isimler.



6 HAFTADA 4 DEPLASMAN, 1 DERBİ
'nin ilk yarı sonuna kadarki zorlu fikstürü teknik direktör 'ı kara kara düşündürüyor.
Büyükler arasında ilk yarının sonuna kadar en zorlu fikstür kuşkusuz Fenerbahçe'nin... Sarı-Lacivertliler kalan 6 haftada 4 deplasmana çıkacak. Ayrıca sahasında Beşiktaş ile derbi mücadelesi verecek. Galatasaray'ın da üst üste oynayacağı Başakşehir, Trabzonspor (D) ve Alanyaspor maçları belki de sezonun kaderini belirleyecek. Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde ise fikstür olarak rakiplere göre biraz daha rahatlık göze çarpıyor. Beşiktaş devre sonuna kadar İstanbul dışına sadece 1 kez çıkacak.



HAFTANIN MAÇI TT STADI'NDA
Zirve mücadelesi veren G.Saray ve cuma karşılaşacak.
Süper Lig'de 12. haftanın en önemli maçı cuma TT Stadı'nda oynanacak. Şampiyonluk hedefleyen Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Ayrıca Yeni Malatya- Fenerbahçe karşılaşması da büyük heyecana sahne olacak.



FENERBAHÇE

Malatya (D)

(D)

G.Birliği

Sivas (D)



Rizespor (D)



TRABZON


A.Gücü (D)



(D)

Denizlispor

Konya (D)

Kayserispor



GALATASARAY

Başakşehir

Trabzon (D)



A.Gücü

Göztepe (D)

Antalyaspor



BEŞİKTAŞ

Konya (D)

Kayserispor

(D)

Malatyaspor

F.Bahçe (D)

G.Birliği



SİVAS

Kayseri (D)

Kasımpaşa

Malatya (D)

Fenerbahçe

G.Birliği (D)

Göztepe



ALANYA

Göztepe

A.Gücü

G.Saray (D)

Antalya

Denizli (D)

Konyaspor



BAŞAKŞEHİR

G.Saray (D)

Antalyaspor

Denizli (D)

Konyaspor

Kayseri (D)

Kasımpaşa



MALATYA

F.Bahçe

G.Birliği (D)

Sivasspor

Beşiktaş (D)

Rizespor

G.Antep (D)















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