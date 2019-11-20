Roma'nın Sırp sol beki Kolarov için ciddi mesai harcayan F.Bahçe'nin, eski gözdelerinden Laziolu Rıza Durmisi'den de vazgeçmediği ortaya çıktı. Radyospor'dan Özgür Sancar'a açıklamalarda bulunan Danimarkalı oyuncu, "F.Bahçe beni istiyor" dedi.
COMOLLI GÖRÜŞÜYOR...
Durmisi, "Evet, Fenerbahçe ocak ayı için transferimle ilgileniyor. Damien Comolli, menajerim ve kulübümle görüşüyor" ifadesini kullandı.
DURMISI'YE BAŞKA TEKLİFLER DE VAR
25 yaşındaki futbolcu, kendisine başka ülkelerden de teklifler olduğunu söyledi. Durmisi, "İspanya'dan da teklifler var. İspanyol kulüpleri de menajerimle transfer için temasa geçti" dedi.
LAZIO 6 MİLYON EURO İSTİYOR
2023 haziranına ayına kadar Lazio ile sözleşmesi olan Durmisi için satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde duruluyor. İtalyan kulübünün Durmisi'nin tüm hakları için 6 milyon Euro istiyor.
İLK TERCİH HALA KOLAROV
F.Bahçe sol bek transferinde Kolarov için tüm şartları zorlayacak.
25 yaşında olan Arnavut asıllı sol bek 23 kez Danimarka Milli Takım formasını sırtına geçirdi.
COMOLLI GÖRÜŞÜYOR...
Durmisi, "Evet, Fenerbahçe ocak ayı için transferimle ilgileniyor. Damien Comolli, menajerim ve kulübümle görüşüyor" ifadesini kullandı.
DURMISI'YE BAŞKA TEKLİFLER DE VAR
25 yaşındaki futbolcu, kendisine başka ülkelerden de teklifler olduğunu söyledi. Durmisi, "İspanya'dan da teklifler var. İspanyol kulüpleri de menajerimle transfer için temasa geçti" dedi.
LAZIO 6 MİLYON EURO İSTİYOR
2023 haziranına ayına kadar Lazio ile sözleşmesi olan Durmisi için satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde duruluyor. İtalyan kulübünün Durmisi'nin tüm hakları için 6 milyon Euro istiyor.
İLK TERCİH HALA KOLAROV
F.Bahçe sol bek transferinde Kolarov için tüm şartları zorlayacak.
25 yaşında olan Arnavut asıllı sol bek 23 kez Danimarka Milli Takım formasını sırtına geçirdi.
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