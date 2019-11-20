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’da şimdi de depremi!

G.Saray'da büyük talihsizlik... 'nın Gabon 'nda sakatlandığı açıklandı. Sağ diz iç yan bağlarında zorlanma olan Lemina'nın tedavisine başlandı. Böylece Muslera, Babel, , Andone, Falcao, Şener, Lyundima ve 'den sonra Lemina'da sakatlanan 9. isim oldu.

Aslan’da şimdi de Lemina depremi!
G.Saray'da büyük talihsizlik... 'nın Gabon 'nda sakatlandığı açıklandı. Sağ diz iç yan bağlarında zorlanma olan Lemina'nın tedavisine başlandı. Böylece Muslera, Babel, , Andone, Falcao, Şener, Lyundima ve 'den sonra Lemina'da sakatlanan 9. isim oldu.

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