G.Saray'da büyük talihsizlik... Lemina'nın Gabon Milli Takımı'nda sakatlandığı açıklandı. Sağ diz iç yan bağlarında zorlanma olan Lemina'nın tedavisine başlandı. Böylece Muslera, Babel, Belhanda, Andone, Falcao, Şener, Lyundima ve Emre'den sonra Lemina'da sakatlanan 9. isim oldu.
- Spor
- 20.11.2019
- Gazete
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