Beşiktaş’a dönmeyi hiç istemedim

Yaz başında Beşiktaş'ın gündemine gelen Vincent Abaoubakar'dan önemli açıklamalar geldi. Abaoubakar, "Dürüst olmam gerekirse Beşiktaş'a dönmeyi hiç istemiyordum. Her kim sorumluysa biraz fedakarlık yapmalıydı" diye konuştu.
Yaz başında Beşiktaş'ın gündemine gelen Vincent Abaoubakar'dan önemli açıklamalar geldi. Abaoubakar, "Dürüst olmam gerekirse Beşiktaş'a dönmeyi hiç istemiyordum. Her kim sorumluysa biraz fedakarlık yapmalıydı" diye konuştu.
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