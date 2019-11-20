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’a dönmeyi hiç istemedim

Yaz başında 'ın gündemine gelen 'dan önemli açıklamalar geldi. Abaoubakar, "Dürüst olmam gerekirse Beşiktaş'a dönmeyi hiç istemiyordum. Her kim sorumluysa biraz fedakarlık yapmalıydı" diye konuştu.

Beşiktaş’a dönmeyi hiç istemedim
Yaz başında Beşiktaş'ın gündemine gelen Vincent Abaoubakar'dan önemli açıklamalar geldi. Abaoubakar, "Dürüst olmam gerekirse Beşiktaş'a dönmeyi hiç istemiyordum. Her kim sorumluysa biraz fedakarlık yapmalıydı" diye konuştu.

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