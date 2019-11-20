Beşiktaş’a dönmeyi hiç istemedim

Yaz başında Beşiktaş'ın gündemine gelen Vincent Abaoubakar'dan önemli açıklamalar geldi. Abaoubakar, "Dürüst olmam gerekirse Beşiktaş'a dönmeyi hiç istemiyordum. Her kim sorumluysa biraz fedakarlık yapmalıydı" diye konuştu.