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takımdan ayrılmak istiyor

forma umudunu kaybetti. Max Kruse'nin yokluğunda da teknik heyetin ilk 11'de düşünmediği Miha Zajc'ın takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu öne sürüldü.

Miha Zajc takımdan ayrılmak istiyor
forma umudunu kaybetti. Max Kruse'nin yokluğunda da teknik heyetin ilk 11'de düşünmediği Miha Zajc'ın takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu öne sürüldü.

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