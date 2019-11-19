Miha Zajc takımdan ayrılmak istiyor

Miha Zajc forma umudunu kaybetti. Max Kruse'nin yokluğunda da teknik heyetin ilk 11'de düşünmediği Miha Zajc'ın takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu öne sürüldü. Miha Zajc forma umudunu kaybetti. Max Kruse'nin yokluğunda da teknik heyetin ilk 11'de düşünmediği Miha Zajc'ın takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu öne sürüldü.
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