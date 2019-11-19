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Falcao'ya sürpriz talip! Dünya yıldızlarıyla takım arkadaşı olacak

Transfer döneminde aylarca peşinden koşulan ve sonunda kadroya katılan Radamel Falcao, Galatasaray'da hayal kırıklığına neden oldu. Yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 aydır forma giyemeyen Kolombiyalı golcünün yeşil sahalara ne zaman döneceği de belirsizliğini korumaya devam ediyor. Tüm bunlar yaşanırken Falcao'ya sürpriz bir talip çıktı. Transferin gerçekleşmesi durumunda Falcao'nun Mandzukic ve James Rodriguez ile takım arkadaşı olması planlanıyor. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

19.11.2019 09:36 - Son Güncelleme: 19.11.2019 09:37
Falcao'ya sürpriz talip! Dünya yıldızlarıyla takım arkadaşı olacak

İngiltere futbolunun efsane isimlerinden ve Inter Miami takımının kurucusu David Beckham, rüya takım için çalışmalara başladı.

Falcao'ya sürpriz talip! Dünya yıldızlarıyla takım arkadaşı olacak

2020 yılında Amerika Major Ligi'ne dahil olacak kulüp için David Beckham, gösterişli bir başlangıç planlıyor.

Falcao'ya sürpriz talip! Dünya yıldızlarıyla takım arkadaşı olacak

2022 yılında açılacak stadyum öncesi takım, maçlarını Lockhart Stadyumu'nda oynayacak.

Falcao'ya sürpriz talip! Dünya yıldızlarıyla takım arkadaşı olacak

ANCELOTTI ÇALIŞTIRACAK
Öncelikle bir teknik direktöre ihtiyacı olan Inter Miami'de ilk seçenekler David Moyes, Thierry Henry, Carlo Ancelotti ve Gennaro Gattuso olurken, Moyes'in isminin United ile anılması ve Henry'nin Montreal Impact'ın başına geçmesi sonrası oklar Ancelotti'ye döndü.

Falcao'ya sürpriz talip! Dünya yıldızlarıyla takım arkadaşı olacak

JAMES RODRIGUEZ, FALCAO VE MANDZUKIC
AS'ın haberine göre, takımında yıldız oyuncuları oynatmak isteyen David Beckham, dünyaca ünlü 3 ismi gündemine aldı.

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