Falcao'ya sürpriz talip! Dünya yıldızlarıyla takım arkadaşı olacak

Transfer döneminde aylarca peşinden koşulan ve sonunda kadroya katılan Radamel Falcao, Galatasaray'da hayal kırıklığına neden oldu. Yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 aydır forma giyemeyen Kolombiyalı golcünün yeşil sahalara ne zaman döneceği de belirsizliğini korumaya devam ediyor. Tüm bunlar yaşanırken Falcao'ya sürpriz bir talip çıktı. Transferin gerçekleşmesi durumunda Falcao'nun Mandzukic ve James Rodriguez ile takım arkadaşı olması planlanıyor. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

19.11.2019 09:36 - Son Güncelleme: 19.11.2019 09:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





