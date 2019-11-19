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: Hedefim olmak

de 4 büyüklerin gözdesi olan Sivaslı hedeflerini açıkladı... Yıldız futbolcu, "Hedefim transfer olmak. Menajerime teklifler geliyor" dedi.

Hedefim yurt dışına transfer olmak
Transferde 4 büyüklerin gözdesi olan Sivaslı Mert Hakan Yandaş hedeflerini açıkladı... Yıldız futbolcu, "Hedefim olmak. Menajerime teklifler geliyor" dedi.

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