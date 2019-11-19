Transferde 4 büyüklerin gözdesi olan Sivaslı Mert Hakan Yandaş hedeflerini açıkladı... Yıldız futbolcu, 'Hedefim yurt dışına transfer olmak. Menajerime teklifler geliyor' dedi. Transferde 4 büyüklerin gözdesi olan Sivaslı Mert Hakan Yandaş hedeflerini açıkladı... Yıldız futbolcu, 'Hedefim yurt dışına transfer olmak. Menajerime teklifler geliyor' dedi.
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