Galatasaray'da üst üste sakatlık şokları! Mario Lemina... Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray'da milli takımdan sakat dönen oyuncuların yanı sıra Mario Lemina'nın da tedavi sürecinde olduğu açıklandı.





Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonraki bölümde koordinasyon, çabukluk, yön değiştirme, sürat ve rampada kuvvet çalışması yapıldı. İdmanın devam eden kısmında ilk olarak 5x5x5 pas ve destek oyunları, ardından 10'a beş sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik pas oyunları ve 5x5x5 dar alanda dayanıklılığa yönelik hedefli oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Milli takım kamplarında yaşadıkları sakatlıkların ardından İstanbul'a dönen Fernando Muslera bel ağrısı, Ryan Babel sol dizindeki efüzyon (sıvı birikimi) ve Mario Lemina ise sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle günü tedaviyle geçirdi. HABERİN DEVAMI

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