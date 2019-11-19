Fenerbahçe ligde şampiyonluk hesapları yaparken diğer taraftan da yeni sezon için transfer çalışmalarına erken başladı. Sözleşmesi bitecek olan futbolculara yönelen Sarı- Lacivertliler sezon başında da gündeme gelen Kolarov'u yeniden listenin başına aldı. Sportif Direktör Comolli'nin bu oyuncu ve menajeriyle Ocak'ta bir görüşme yapmayı planladığı öğrenildi.
- Spor
- 19.11.2019
- Gazete
Fenerbahçe'de Kolarov harekatı! Comolli, resmi teklif için hazırlanıyor
Kanarya yeni sezon için şimdiden kolları sıvadı. Comolli, Kolarov için resmi teklife hazırlanıyor. Sırp oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi biteceği için Fenerbahçe elini çabuk tutmaya kararlı.
Fenerbahçe ligde şampiyonluk hesapları yaparken diğer taraftan da yeni sezon için transfer çalışmalarına erken başladı. Sözleşmesi bitecek olan futbolculara yönelen Sarı- Lacivertliler sezon başında da gündeme gelen Kolarov'u yeniden listenin başına aldı. Sportif Direktör Comolli'nin bu oyuncu ve menajeriyle Ocak'ta bir görüşme yapmayı planladığı öğrenildi.
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