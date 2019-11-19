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ligdeşampiyonlukhesapları yaparkendiğer taraftan da yenisezon için transferçalışmalarına erkenbaşladı. Sözleşmesibitecek olan futbolcularayönelensezonbaşında da gündemegelenu yenidenlistenin başınaaldı.'nin buoyuncu ve menajeriyle'ta bir görüşmeyapmayı planladığıöğrenildi.