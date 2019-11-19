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'de harekatı! Comolli, resmi teklif için hazırlanıyor

Kanarya yeni sezon için şimdiden kolları sıvadı. Comolli, için resmi teklife hazırlanıyor. Sırp oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi biteceği için elini çabuk tutmaya kararlı.



Fenerbahçe ligde şampiyonluk hesapları yaparken diğer taraftan da yeni sezon için transfer çalışmalarına erken başladı. Sözleşmesi bitecek olan futbolculara yönelen Sarı- Lacivertliler sezon başında da gündeme gelen Kolarov'u yeniden listenin başına aldı. Sportif Direktör Comolli'nin bu oyuncu ve menajeriyle Ocak'ta bir görüşme yapmayı planladığı öğrenildi.

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