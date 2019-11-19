Bugünkü
Takvim

: Boş sözleşmeye bile imza atabilirim

F.Bahçe ile sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürüyor. Tolga Ciğerci, "F.Bahçe'de kariyerimi sürdürmek istiyorum. Boş sözleşmeye bile imza atarım" dedi.

Boş sözleşmeye bile imza atabilirim
F.Bahçe ile sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürüyor. Tolga Ciğerci, "F.Bahçe'de kariyerimi sürdürmek istiyorum. Boş sözleşmeye bile imza atarım" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTolga Ciğerci: Boş sözleşmeye bile imza atabilirim
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri