F.Bahçe Tolga Ciğerci ile sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürüyor. Tolga Ciğerci, 'F.Bahçe'de kariyerimi sürdürmek istiyorum. Boş sözleşmeye bile imza atarım' dedi. F.Bahçe Tolga Ciğerci ile sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürüyor. Tolga Ciğerci, 'F.Bahçe'de kariyerimi sürdürmek istiyorum. Boş sözleşmeye bile imza atarım' dedi.
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