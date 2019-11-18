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  • 18.11.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 11:54

Messi İsrail lobisine yenik düştü

Daha önce yaptığı açıklamalarda "İsrail'de maç oynamak istemiyorum" diyen 'in ve Barcelona'nın yıldız ismi Messi, İsrail lobisine yenik düştü. Yıldız isim karşılaşması için Tel Aviv'e gitti.

Messi İsrail lobisine yenik düştü

Bir süredir tartışma konusu olan ve arasında oynanacak hazırlık maçının İsrail'de oynanmasına karar verildi. İsrail ile Filistin arasında yaşanan problemler nedeniyle iki ülke federasyonu Tel Aviv'de oynanması planlanan maç için "farklı şehirde oynansın" diye başvuruda bulunmuştu.

MESSI İSRAİL LOBİSİNE YENİLDİ
Daha önce Arjantin ile İsrail arasında oynanması planlanan hazırlık maçı Messi'nin isteği üzerine iptal edilmişti. Ancak bu kez İsrail lobisi, yıldız futbolcuyu ikna etmeyi başararak İsrail'e getirdi. Arjantin ile Uruguay arasında oynanacak hazırlık maçı Türkiye saati ile 22.15'te başlayacak ve Tel Aviv'deki Bloomfield Stadı'nda oynanacak.

SPORSEVERLER ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU
İsrail konusunda geri adım atan Messi, severler tarafından eleştiri yağmuruna tutulurken rakibi Ronaldo ile kıyaslandı. Her fırsatta Filistin'e ve Filistinli ailelere destek olan Ronaldo, Filistinli çocuklar için 2 milyon dolar bağışta bulunmuştu.

Messi ise yıllar önce Kudüs'teki ağlama duvarını ziyaret etmiş ve bu pozu vermişti.

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BÖYLECE RONALDO NUN ONDAN DAHA ÜSTÜN VE ŞEREFLİ OLDUĞUN ÇIKTI ORTAYA .

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cevapla 18.11.2019 12:11
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