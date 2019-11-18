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Hoşgeldin Ahmed Kutucu

Almanya Milli Takımı'nın kendisine yaptığı teklifi, "Türkiye'de oynamak istiyorum" diyerek reddeden Ahmed Kutucu, dün A Milli Takımımız'daki ilk maçına çıktı.

Hoşgeldin Ahmed
Almanya Milli Takımı'nın kendisine yaptığı teklifi, "Türkiye'de oynamak istiyorum" diyerek reddeden Ahmed Kutucu, dün A Milli Takımımız'daki ilk maçına çıktı. Andorra karşısında ilk A Milli heyecanını yaşayan 2000 doğumlu oyuncu, ortaya koyduğu performansla da tam not aldı. Almanya'yı reddedip Türkiye'yi seçen Ahmed, taraftarların da gönlünde taht kurdu.

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