Hoşgeldin Ahmed Kutucu Almanya Milli Takımı'nın kendisine yaptığı teklifi, "Türkiye'de oynamak istiyorum" diyerek reddeden Ahmed Kutucu, dün A Milli Takımımız'daki ilk maçına çıktı.

Almanya Milli Takımı'nın kendisine yaptığı teklifi, "Türkiye'de oynamak istiyorum" diyerek reddeden Ahmed Kutucu, dün A Milli Takımımız'daki ilk maçına çıktı. Andorra karşısında ilk A Milli heyecanını yaşayan 2000 doğumlu oyuncu, ortaya koyduğu performansla da tam not aldı. Almanya'yı reddedip Türkiye'yi seçen Ahmed, taraftarların da gönlünde taht kurdu.