Harden’den 49 sayı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

NBA'de Houston Rockets, Minnesota Timberwolves'u 125-105 yenerek üst üste 7. toplamda da 10. galibiyetini aldı. Houston'da James Harden 49 sayı, 6 asist, 5 ribaund ile oynadı.
SÜLEYMANOĞLU ANILACAK
Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu için vefatının ikinci yıl dönümünde bugün Edirnekapı'daki İstanbul'daki kabri başında anma töreni düzenlenecek.
MİLLİLER 2-1 YENİLDİ
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ABD'de gerçekleştirilen Nike Dostluk Turnuvası'ndaki ikinci maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu. Milli takımın tek golünü İsmail Zehir attı.
ÜMRANİYE'DE KARANTİNA
Abdullah Avcı'dan sonra bazı oyuncuların solunum yolu enfeksiyonu yaşaması üzerine Ümraniye'deki tesisler baştan aşağı dezenfekte edildi.
HALKBANK SET VERMEDİ
VOLEYBOLDA AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Halkbank, Sorgun Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. 89 dakika süren maçın setleri 28-26, 25-21, 27-25 sonuçlandı.
LİTVANYA'YI FARKLI GEÇTİK
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında Litvanya'yı 74-51 yendi. Milliler bu sonuçla gruptaki ilk galibiyeti elde etti.
GÖZTEPE FARKA KOŞTU
GÖZTEPE, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'yu 5-2 yendi. Sarı- Kırmızılılar'ın gollerini Yalçın Kayan, Jerome, Yasin Öztekin, Deniz Kadah ve Napoleoni attı.
GENEL KURUL ERTELENDİ
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da dün yapılması planlanan Seçimli Genel Kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 24 Kasım tarihine ertelendi.
2. VE 3.LİG TOPLU SONUÇLAR
İKİNCİ LİG KIRMIZI GRUP: Bayburt-Etimesgut: 1-1, Karabük-Bodrum: 2-3, Elazığ-Sivas Belediye: 2-1, Kırşehir Bld.-Uşak Spor: 1-0, Kastamonu-Vanspor: 0-3, Bandırmaspor-Velimeşespor: 2-1, Niğde Anadolu-K.Maraş: 0-1, Sakarya-Eyüp: 1-0.
İKİNCİ LİG BEYAZ GRUP: Amed-Afyonspor: 1-0, Şanlıurfaspor-Sarıyer: 0-4, H.Trabzon- Samsunspor: 0-5, Z.Kömür-Gümüşhane: 0-1, Kırklarelispor-Tarsus İdmanyurdu: 1-0, Yeni Çorum-Manisa FK: 0-2, İnegöl-Başkent Akademi: 1-1.
ÜÇÜNCÜ LİG 1.GRUP: 24 Erzincan-Kızılcabölük: 2-1, ManisasporÇatalcaspor: 1-7, Erzinspor-Tokatspor: 3-0, Şile Yıldız-Artvin Hopa: 0-0, Buca-Yeni Ordu: 1-1, Aksaray-Yomra: 3-2, Düzce-Karaköprü: 1-0
ÜÇÜNCÜ LİG 2.GRUP: Fatsa Belediye- Ağrı 1970: 2-2, 1877 Alemdağ- Elazığ Bld.: 1-0, Erbaaspor-Payasspor: 1-0, Kozan Spor-Cizrespor: 1-1, Kemer-Kocaelispor: 1-2, Karşıyaka-Fethiye: 2-0.
ÜÇÜNCÜ LİG 3.GRUP: Batman Petrol-HEASK: 2-2, Kelkit Bld.-Modafen: 1-2, Somaspor-Pazarspor: 2-3, Nazilli Bld.-Nevşehir: 4-0, Altındağ-Karacabey Bld.: 1-0, Darıca G.Birliği-Diyarbekirspor: 1-0, Yozgatspor 1959-Gölcükspor: 4-2, Muğlaspor- Yeşilyurt Bld.: 1-0.
SÜLEYMANOĞLU ANILACAK
Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu için vefatının ikinci yıl dönümünde bugün Edirnekapı'daki İstanbul'daki kabri başında anma töreni düzenlenecek.
MİLLİLER 2-1 YENİLDİ
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ABD'de gerçekleştirilen Nike Dostluk Turnuvası'ndaki ikinci maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu. Milli takımın tek golünü İsmail Zehir attı.
ÜMRANİYE'DE KARANTİNA
Abdullah Avcı'dan sonra bazı oyuncuların solunum yolu enfeksiyonu yaşaması üzerine Ümraniye'deki tesisler baştan aşağı dezenfekte edildi.
HALKBANK SET VERMEDİ
VOLEYBOLDA AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Halkbank, Sorgun Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. 89 dakika süren maçın setleri 28-26, 25-21, 27-25 sonuçlandı.
LİTVANYA'YI FARKLI GEÇTİK
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında Litvanya'yı 74-51 yendi. Milliler bu sonuçla gruptaki ilk galibiyeti elde etti.
GÖZTEPE FARKA KOŞTU
GÖZTEPE, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'yu 5-2 yendi. Sarı- Kırmızılılar'ın gollerini Yalçın Kayan, Jerome, Yasin Öztekin, Deniz Kadah ve Napoleoni attı.
GENEL KURUL ERTELENDİ
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da dün yapılması planlanan Seçimli Genel Kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 24 Kasım tarihine ertelendi.
2. VE 3.LİG TOPLU SONUÇLAR
İKİNCİ LİG KIRMIZI GRUP: Bayburt-Etimesgut: 1-1, Karabük-Bodrum: 2-3, Elazığ-Sivas Belediye: 2-1, Kırşehir Bld.-Uşak Spor: 1-0, Kastamonu-Vanspor: 0-3, Bandırmaspor-Velimeşespor: 2-1, Niğde Anadolu-K.Maraş: 0-1, Sakarya-Eyüp: 1-0.
İKİNCİ LİG BEYAZ GRUP: Amed-Afyonspor: 1-0, Şanlıurfaspor-Sarıyer: 0-4, H.Trabzon- Samsunspor: 0-5, Z.Kömür-Gümüşhane: 0-1, Kırklarelispor-Tarsus İdmanyurdu: 1-0, Yeni Çorum-Manisa FK: 0-2, İnegöl-Başkent Akademi: 1-1.
ÜÇÜNCÜ LİG 1.GRUP: 24 Erzincan-Kızılcabölük: 2-1, ManisasporÇatalcaspor: 1-7, Erzinspor-Tokatspor: 3-0, Şile Yıldız-Artvin Hopa: 0-0, Buca-Yeni Ordu: 1-1, Aksaray-Yomra: 3-2, Düzce-Karaköprü: 1-0
ÜÇÜNCÜ LİG 2.GRUP: Fatsa Belediye- Ağrı 1970: 2-2, 1877 Alemdağ- Elazığ Bld.: 1-0, Erbaaspor-Payasspor: 1-0, Kozan Spor-Cizrespor: 1-1, Kemer-Kocaelispor: 1-2, Karşıyaka-Fethiye: 2-0.
ÜÇÜNCÜ LİG 3.GRUP: Batman Petrol-HEASK: 2-2, Kelkit Bld.-Modafen: 1-2, Somaspor-Pazarspor: 2-3, Nazilli Bld.-Nevşehir: 4-0, Altındağ-Karacabey Bld.: 1-0, Darıca G.Birliği-Diyarbekirspor: 1-0, Yozgatspor 1959-Gölcükspor: 4-2, Muğlaspor- Yeşilyurt Bld.: 1-0.
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