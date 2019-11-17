Antalyaspor'da oynayan Nazım Sangare Türk Milli Takımı'nda oynamaya başladıktan sonra merak konusu oldu. Peki Nazım Sangare kimdir? Nazım Sangare nereli?

NAZIM SANGARE KİMDİR?

30 Mayıs 1994 yılında Almanya'nın Köln şehrinde doğan Nazım Sangare , anne tarafından aslen Türk baba tarafından ise Gine asıllıdır.

NAZIM SANGARE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare, daha önce Almanya Aachen takımı alt yapısında futbola adım atmış ve sırasıyla M'gladbach, Alemannia Aachen, Düsseldorf II, Osnabrück formalarını giymiş olan Sangare, Antalyaspor takımına Almanya'nın 3. lig ekiplerinden Osnabrück takımından 250 bin dolara transfer edildi.

Bir dönem Türkiye U17 Milli Takım kadrosunda yer alan Nazım Sangare, orta sahanın sağı, sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında görev almaktadır.