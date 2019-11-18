Fenerbahçe hayata geri döndü Euroleague’de aldığı yenilgiler nedeniyle kaos yaşayan F.Bahçe ligde Tofaş’ı devirerek moral buldu. F.Bahçe'de Melih attığı 29 sayıyla yıldızlaştı. Diğer sonuçlar: Darüşşafaka-Afyon: 68-72, Beşiktaş-Bursaspor: 80-59.

Basketbol Süper Ligi'nde haftanın en önemli maçında Fenerbahçe deplasmanda Tofaş'ı 82-76 yenerek hayata döndü. Euroleague'de aldığı yenilgilerle sarsıntı yaşayan Kanarya rakibi önünde ilk yarıyı da 38-32 önde kapattı. F.Bahçe'de Melih attığı 29 sayıyla yıldızlaştı. Diğer sonuçlar: Darüşşafaka-Afyon: 68-72, Beşiktaş-Bursaspor: 80-59.