Fenerbahçe'nin bu sezonun en faydalı oyuncularından biri olarak gösterilen ve yönetimin sözleşme uzatmayı planladığı Ozan Tufan'a Leicester City ve Crystal Palace'dan teklif geldi.
ERTELEDİ!
Ozan'ın bu teklif sonrasında Fenerbahçe ile imzalamayı planladığı yeni sözleşmeyi ertelediği iddia ediliyor. Gelişmelerin nasıl olacağı ise merak konusu.
VEDAT MURIC OYNAMAK İSTİYOR
Tedavisi süren Vedat Muric'in teknik ekibe Malatya maçında oynamak istediğini söylemesi herkesi umutlandırdı. Ancak yine de kulüp doktorlarının kararı esas olacak.
TOLGA CIĞERCİ TAMAM!
Fever yönetiminin Tolga Ciğerci ile sözleşme uzatma konusunda anlaştığı iddia edildi. İmzanın ocak ayında olması bekleniyor.
GUSTAVO: HEPİMİZ KENETLENDİK!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Fransız internet sitesinde çıkan açıklamasında "Bu takımda herkes şampiyonluğu çok istiyoruz. Hepimiz hedefe kenetlendik. Akıllarda sadece şampiyonluk var" dedi
ERTELEDİ!
Ozan'ın bu teklif sonrasında Fenerbahçe ile imzalamayı planladığı yeni sözleşmeyi ertelediği iddia ediliyor. Gelişmelerin nasıl olacağı ise merak konusu.
VEDAT MURIC OYNAMAK İSTİYOR
Tedavisi süren Vedat Muric'in teknik ekibe Malatya maçında oynamak istediğini söylemesi herkesi umutlandırdı. Ancak yine de kulüp doktorlarının kararı esas olacak.
TOLGA CIĞERCİ TAMAM!
Fever yönetiminin Tolga Ciğerci ile sözleşme uzatma konusunda anlaştığı iddia edildi. İmzanın ocak ayında olması bekleniyor.
GUSTAVO: HEPİMİZ KENETLENDİK!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Fransız internet sitesinde çıkan açıklamasında "Bu takımda herkes şampiyonluğu çok istiyoruz. Hepimiz hedefe kenetlendik. Akıllarda sadece şampiyonluk var" dedi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.