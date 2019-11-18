Galatasaray'da gündem forvet transferi... Andone'nin şok sakatlığının ardından Falcao'dan da kötü haber gelirken, mevcut kadroda orijinal bölgesi forvet olan kimse kalmadı. Andone'nin dönüşü Mart ayını bulabilir.
Galatasaray'da gündem forvet transferi... Andone'nin şok sakatlığının ardından Falcao'dan da kötü haber gelirken, mevcut kadroda orijinal bölgesi forvet olan kimse kalmadı. Andone'nin dönüşü Mart ayını bulabilir.
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