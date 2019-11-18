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  • 18.11.2019 09:00
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 09:03

'ten 'a transfer sinyali: Dönmeye hazırım

hesabından formalı fotoğrafını paylaşıp, kalple “Her zaman yanınızdayım” diyen Bafetimbi , Ocak ayında yeniden Aslan olabilir. Yakın çevresine konuşan 34 yaşındaki santrfor, “Galatasaray taraftarı benim için özel. ’u çok özlüyorum. Eğer şartlar oluşursa, dönmeye hazırım” sözleriyle ateşi yaktı.



Galatasaray'da gündem forvet transferi... Andone'nin şok sakatlığının ardından Falcao'dan da kötü haber gelirken, mevcut kadroda orijinal bölgesi forvet olan kimse kalmadı. Andone'nin dönüşü Mart ayını bulabilir.

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