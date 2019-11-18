Bugünkü
Takvim

ve Kılıç için kapışıyor

Yönetim, F.Bahçe’nin de ilgilendiği Kılınç için devre arasını bekliyor. Bu transferde tüm kozlar oynanacak. Emre Kılınç 4 sezondur forması giyiyor. altyapısından yetişen 25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Emre Kılınç savaşı
Beşiktaş Emre Kılınç'ta ısrarlı... Sezon başında yıldız oyuncuyu almak için çaba sarfeden ancak bunu başaramayan yönetim 25 yaşındaki oyuncu için devre arasında yeni bir hamle daha yapacak. F.Bahçe'nin de bu oyuncuyla ilgilenmesi nedeniyle Beşiktaş elini daha çabuk tutmak istiyor.

DEVRE ARASI KAPI ÇALINACAK
Emre Kılınç'ın sözleşmesi bu sezon sona ereceği için Beşiktaş Yönetimi'nin devre arasında uygun bir rakamla yıldız oyuncuyu bitirmek için Sivasspor'a resmi teklif yapacağı öğrenildi.



10 MAÇTA 3 GOL 5 ASİST YAPTI
Sivasspor'da 10 maçta 3 gol 5 asistlik bir performans gösteren Emre'nin sol kanadın dışında sağ kanatta ve gerekirse de 10 numara pozisyonunda oynaması avantaj olarak görülüyor.

SEZON BAŞINDA YİNE LİSTEDEYDİ
Kılınç'ı sezon başında da gündemine almış Ancak 'a arka arkaya yapılan birkaç tekliften bir netice elde edememişti.

4 SEZONDUR SİVASSPOR'DA
Emre Kılınç 4 sezondur Sivasspor forması giyiyor. altyapısından yetişen 25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe ve Beşiktaş Emre Kılıç için kapışıyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri