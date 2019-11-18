Beşiktaş Emre Kılınç'ta ısrarlı... Sezon başında yıldız oyuncuyu almak için çaba sarfeden ancak bunu başaramayan yönetim 25 yaşındaki oyuncu için devre arasında yeni bir hamle daha yapacak. F.Bahçe'nin de bu oyuncuyla ilgilenmesi nedeniyle Beşiktaş elini daha çabuk tutmak istiyor.
DEVRE ARASI KAPI ÇALINACAK
Emre Kılınç'ın sözleşmesi bu sezon sona ereceği için Beşiktaş Yönetimi'nin devre arasında uygun bir rakamla yıldız oyuncuyu bitirmek için Sivasspor'a resmi teklif yapacağı öğrenildi.
10 MAÇTA 3 GOL 5 ASİST YAPTI
Sivasspor'da 10 maçta 3 gol 5 asistlik bir performans gösteren Emre'nin sol kanadın dışında sağ kanatta ve gerekirse de 10 numara pozisyonunda oynaması avantaj olarak görülüyor.
SEZON BAŞINDA YİNE LİSTEDEYDİ
Beşiktaş Emre Kılınç'ı sezon başında da gündemine almış Ancak Sivasspor'a arka arkaya yapılan birkaç tekliften bir netice elde edememişti.
4 SEZONDUR SİVASSPOR'DA
Emre Kılınç 4 sezondur Sivasspor forması giyiyor. Boluspor altyapısından yetişen 25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
DEVRE ARASI KAPI ÇALINACAK
Emre Kılınç'ın sözleşmesi bu sezon sona ereceği için Beşiktaş Yönetimi'nin devre arasında uygun bir rakamla yıldız oyuncuyu bitirmek için Sivasspor'a resmi teklif yapacağı öğrenildi.
10 MAÇTA 3 GOL 5 ASİST YAPTI
Sivasspor'da 10 maçta 3 gol 5 asistlik bir performans gösteren Emre'nin sol kanadın dışında sağ kanatta ve gerekirse de 10 numara pozisyonunda oynaması avantaj olarak görülüyor.
SEZON BAŞINDA YİNE LİSTEDEYDİ
Beşiktaş Emre Kılınç'ı sezon başında da gündemine almış Ancak Sivasspor'a arka arkaya yapılan birkaç tekliften bir netice elde edememişti.
4 SEZONDUR SİVASSPOR'DA
Emre Kılınç 4 sezondur Sivasspor forması giyiyor. Boluspor altyapısından yetişen 25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
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