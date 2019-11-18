ERUO 2020 Elemeleri'nde Şenol Güneş yönetiminde müthiş bir performans gösteren A Milli Takım, gözünü kura çekimine çevirdi. Grubunu 2. sırada bitiren Ay- Yıldızlılar 30 Kasım Cumartesi günü Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak kura çekiminde 3. torbada olacak.
MAÇLAR 12 ÜLKEDE OYNANACAK
EURO 2020, 12 ülkeden 12 farklı şehirde oynanacak. Milli Takımımız'la birlikte 17 ülke şu ana kadar Euro 2020'ye gitmeyi garantiledi. Turnuva için son 7 bilet sahibini bekliyor.
HEDEF WEMBLEY'DEKİ FİNAL
Elemelerdeki performansı ile tam not alan Milliler, 2020'de yeni bir tarih yazarak 12 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak finalde yer almak istiyor.
ANDORRA'YA GEÇİT YOK!
EURO 2020 Elemeleri'ndeki son maçında Andorra'yı yenen Milli Takımımız, rakibine karşı oynadığı 4 maçta da kalesinde gol görmedi. Milli Takım bu serisini dün de devam ettirdi.
ENES ÜNAL MAÇA DAMGA VURDU
Enes dün attığtığı gollerle maçın kahramanı oldu. Sosyal medya Enes'i konuştu. Enes Ünal dün biri penaltıdan olmak üzere, iki gol kaydetti. Performansıyla formaya aday olduğunu gösterdi.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Türkiye'nin Andorra ile oynadığı maçta 3 bin 300 seyirci kapasiteli Ulusal Stadyum'da, tribünlerde çoğunluğu Türk taraftarlar oluşturdu. Taraftarlar takıma büyük destek verdi.
AÇILIŞ MAÇI ROMA'DA
EURO 2020'de açılış maçı 12 Haziran'da Roma'da oynanacak.
12 ÜLKEDE 12 ŞEHİRDE OYNANACAK
A GRUBU: Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan)
B GRUBU: St. Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka)
C GRUBU: Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya)
D GRUBU: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)
E GRUBU: Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda)
F GRUBU: Münih (Almanya), Budapeşte (Macaristan)
EURO 2020'Yİ GARANTİLEYEN ÜLKELER
TÜRKİYE
FRANSA
İNGILTERE
BELÇIKA
İTALYA
İSPANYA
POLONYA
ALMANYA
UKRAYNA
HIRVATISTAN
HOLLANDA
RUSYA
FINLANDIYA
İSVEÇ
ÇEKYA
AVUSTURYA
PORTEKİZ
MAÇLAR 12 ÜLKEDE OYNANACAK
EURO 2020, 12 ülkeden 12 farklı şehirde oynanacak. Milli Takımımız'la birlikte 17 ülke şu ana kadar Euro 2020'ye gitmeyi garantiledi. Turnuva için son 7 bilet sahibini bekliyor.
HEDEF WEMBLEY'DEKİ FİNAL
Elemelerdeki performansı ile tam not alan Milliler, 2020'de yeni bir tarih yazarak 12 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak finalde yer almak istiyor.
ANDORRA'YA GEÇİT YOK!
EURO 2020 Elemeleri'ndeki son maçında Andorra'yı yenen Milli Takımımız, rakibine karşı oynadığı 4 maçta da kalesinde gol görmedi. Milli Takım bu serisini dün de devam ettirdi.
ENES ÜNAL MAÇA DAMGA VURDU
Enes dün attığtığı gollerle maçın kahramanı oldu. Sosyal medya Enes'i konuştu. Enes Ünal dün biri penaltıdan olmak üzere, iki gol kaydetti. Performansıyla formaya aday olduğunu gösterdi.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Türkiye'nin Andorra ile oynadığı maçta 3 bin 300 seyirci kapasiteli Ulusal Stadyum'da, tribünlerde çoğunluğu Türk taraftarlar oluşturdu. Taraftarlar takıma büyük destek verdi.
AÇILIŞ MAÇI ROMA'DA
EURO 2020'de açılış maçı 12 Haziran'da Roma'da oynanacak.
12 ÜLKEDE 12 ŞEHİRDE OYNANACAK
A GRUBU: Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan)
B GRUBU: St. Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka)
C GRUBU: Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya)
D GRUBU: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)
E GRUBU: Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda)
F GRUBU: Münih (Almanya), Budapeşte (Macaristan)
EURO 2020'Yİ GARANTİLEYEN ÜLKELER
TÜRKİYE
FRANSA
İNGILTERE
BELÇIKA
İTALYA
İSPANYA
POLONYA
ALMANYA
UKRAYNA
HIRVATISTAN
HOLLANDA
RUSYA
FINLANDIYA
İSVEÇ
ÇEKYA
AVUSTURYA
PORTEKİZ
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