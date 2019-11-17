Türkiye, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacak. A Milli Takımımızın EURO 2020'ye katılması ülkede büyük bir coşku yaratırken akıllara Türkiye'nin EURO 2020'deki muhtemel rakipleri kimler olacak sorusu geldi. Futbolseverler aynı zamanda EURO 2020 ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili detayları öğrenmek istiyor.

TÜRKİYE'NİN EURO 2020'DEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

1- Fransa

2- Ukrayna

3 - Rusya

4- Polonya

5- İtalya

6- İspanya

7- Belçika