Andorra - Türkiye | CANLI

EURO 2020'ye gitmeye hak kazanan Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası elemelerinde son olarak Andorra ile karşı karşıya geliyor.
A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde son maçına çıkıyor. Geri de kalan 9 karşılaşmadan 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet çıkaran milliler Avrupa Şampiyonasına katılma vizesini geçtiğimiz İzlanda maçında almayı başardı. Andorra deplasmanına çıkan milliler galip gelip, Fransa'nın puan kaybetmesini bekleyerek grup liderliğini kovalayacak.
TSİ 22:45'de başlayan Andorra Türkiye mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz. Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalıyor.
ANDORRA - TÜRKİYE | CANLI ANLATIM
ANDORRA - TÜRKİYE İLK 11'LER
Andorra: Gomes, Cristian Martinez, Vales, Rebes, Ildefons Lima, Clemente, Alaez, San Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera
Türkiye: Uğurcan, Nazım Sangara, Merih, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Ahmed Kutucu, Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal
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