Pınar Karşıyaka Cimbom’u ezdi geçti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ING Basketbol Süper Ligi sekizinci hafta maçında Pınar Karşıyaka, sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 84-55 yendi. Böylelikle Karşıyaka 7. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar: Ormanspor- Bahçeşehir Koleji: 108-93, Teksüt Bandırma-Gaziantep: 99-72, A.E fes-Türk Telekom: 81-71.
BAŞAKŞEHİR, DEMBA BA İLE K.GÜMRÜK'Ü DEVİRDİ
Medipol Başakşehir, milli maçlar için liglere verilen arada 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Turuncu-Lacivertliler, Fatih Terim Stadı'ndaki mücadeleyi 2-1 kazandı. Başakşehir'in gollerini 32 ve 78. dakikalarda Demba Ba kaydetti.
CONTE'YE İÇİNDE MERMİ OLAN MEKTUP ŞOKU!
Inter'in teknik direktörü Antonio Conte'ye içinde mermi bulunan bir zarf gönderildi. Polis soruşturma başlatırken, Mancini'nin korunması için özel bir ekip görevlendirildi.
RAZGATLIOĞLU START VERDİ
Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı PATA Yamaha ile yeni sezon hazırlıklarına başladı.
F.BAHÇE-NİLÜFER BLD: 3-0
Venüs Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi. Diğer sonuçlar: Aydın BŞBPTT: 3-2, Karayolları-Beylikdüzü: 3-0. Erkekler; F.Bahçe-Ziraat Bankası: 3-0.
RAKİBİMİZ LİTVANYA
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda bugün Litvanya'yı konuk edecek. Mersin'deki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.
ANKARA DEMİR ZİRVEYE UÇTU
İkinci Lig Kırmızı Grup'ta haftaya 2. sırada giren Ankara Demirspor, lider Tuzlaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek zirvenin yeni sahibi oldu. Maçın ilk yarısını 43'te Hasan'ın golüyle 1-0 önde kapatan Ankara Demirspor 90 dakikayı bu skorla kapatarak lider oldu.
BAŞAKŞEHİR, DEMBA BA İLE K.GÜMRÜK'Ü DEVİRDİ
Medipol Başakşehir, milli maçlar için liglere verilen arada 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Turuncu-Lacivertliler, Fatih Terim Stadı'ndaki mücadeleyi 2-1 kazandı. Başakşehir'in gollerini 32 ve 78. dakikalarda Demba Ba kaydetti.
CONTE'YE İÇİNDE MERMİ OLAN MEKTUP ŞOKU!
Inter'in teknik direktörü Antonio Conte'ye içinde mermi bulunan bir zarf gönderildi. Polis soruşturma başlatırken, Mancini'nin korunması için özel bir ekip görevlendirildi.
RAZGATLIOĞLU START VERDİ
Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı PATA Yamaha ile yeni sezon hazırlıklarına başladı.
F.BAHÇE-NİLÜFER BLD: 3-0
Venüs Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi. Diğer sonuçlar: Aydın BŞBPTT: 3-2, Karayolları-Beylikdüzü: 3-0. Erkekler; F.Bahçe-Ziraat Bankası: 3-0.
RAKİBİMİZ LİTVANYA
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda bugün Litvanya'yı konuk edecek. Mersin'deki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.
ANKARA DEMİR ZİRVEYE UÇTU
İkinci Lig Kırmızı Grup'ta haftaya 2. sırada giren Ankara Demirspor, lider Tuzlaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek zirvenin yeni sahibi oldu. Maçın ilk yarısını 43'te Hasan'ın golüyle 1-0 önde kapatan Ankara Demirspor 90 dakikayı bu skorla kapatarak lider oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.