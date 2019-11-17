Pınar Karşıyaka Cimbom’u ezdi geçti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

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NG Basketbol Süper Ligi sekizinci hafta maçında Pınar Karşıyaka, sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 84-55 yendi. Böylelikle Karşıyaka 7. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar:Başakşehir, milli maçlar için liglere verilen arada 1. Lig ekibiile karşı karşıya geldi. Turuncu-Lacivertliler,'ndaki mücadeleyikazandı.'in gollerini 32 ve 78. dakikalardakaydetti.'in teknik direktörü'ye içinde mermi bulunan bir zarf gönderildi. Polis soruşturma başlatırken,'nin korunması için özel bir ekip görevlendirildi.Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı PATA Yamaha ile yeni sezon hazırlıklarına başladı.Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi. Diğer sonuçlar: Aydın BŞBPTT: 3-2, Karayolları-Beylikdüzü: 3-0. Erkekler; F.Bahçe-Ziraat Bankası: 3-0.Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda bugün Litvanya'yı konuk edecek. Mersin'deki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.Lig Kırmızı Grup'ta haftaya 2. sırada giren Ankara Demirspor, lider Tuzlaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek zirvenin yeni sahibi oldu. Maçın ilk yarısını 43'te Hasan'ın golüyle 1-0 önde kapatan Ankara Demirspor 90 dakikayı bu skorla kapatarak lider oldu.