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Obradovic tartışması

CSKA maçında oyuncularına küfür eden Obradovic büyük tepki çekti. Sırp coach için, “Bu kadarı fazla. Sınırı bu kez aştı” şeklinde yorumlar yapıldı.

Obradovic tartışması
Cuma gecesi THY Euroleague'de oynanan CSKA Moskova- F.Bahçe Beko maçının 2. yarısında coach Obradovic'in oyuncularına küfürlü sözlerle hakeret etmesi gündeme bomba gibi düştü. Sırp coach'un bu tavrı Fenerbahçeli taraftarların da tepkisini çekti. Sosyal medya Obra'nın küfürlü sözlerini konuşurken, genel kanı Obradovic'in kameranın mola sırasında kendisini çektiğini bildiği halde küfürler etmesinin oyuncular hakkında yönetime bir mesaj yollamış olduğu yönünde.

İSTİFA YALANLAMASI
Obradovic'in kamuoyundaki eleştiriler üzerine istifa ettiği dedikosu da yayılırken resmi sitesinden yaptığı açıklama ile bu haberleri yalanladı.



O küfürleri etseydi ortalık yıkılmıştı.

Küfür asla kabul edilemez. Obra yanlış yaptı.

Obra'nın hareketi kendi başarısızlığını gizlemek!

Oyuncuların ruhsuzluğu Obradovic'i çıldırttı.




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