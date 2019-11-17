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yönetiminden ’a net mesaj: Şampiyonluk yoksa imza da yok

yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ’a yeni teklif götürmedi. Şampiyonluk gelirse Yanal ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Aksi halde yeni kontrat olmayacak.



Sezon sonunda sezleşmesi sona erecek olan teknik direktör Ersun Yanal'a şu ana kadar yeni bir teklif iletilmediği öğrenildi. Başkan Koç'un şampiyonluk dışında bir başarı kabul etmediği sezon sonunu beklediği bildirildi.

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