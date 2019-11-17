Sezon sonunda sezleşmesi sona erecek olan teknik direktör Ersun Yanal'a şu ana kadar yeni bir teklif iletilmediği öğrenildi. Başkan Koç'un şampiyonluk dışında bir başarı kabul etmediği sezon sonunu beklediği bildirildi.
- Spor
- 17.11.2019
- Gazete
Fenerbahçe yönetiminden Ersun Yanal’a net mesaj: Şampiyonluk yoksa imza da yok
Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ersun Yanal’a yeni teklif götürmedi. Şampiyonluk gelirse Yanal ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Aksi halde yeni kontrat olmayacak.
Sezon sonunda sezleşmesi sona erecek olan teknik direktör Ersun Yanal'a şu ana kadar yeni bir teklif iletilmediği öğrenildi. Başkan Koç'un şampiyonluk dışında bir başarı kabul etmediği sezon sonunu beklediği bildirildi.
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