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’ın maçında yırtılan forması Riva’daki müzeye

forması giyen savunma oyuncusu 'ın milli takım forması altındaki etkileyici performansı, tarafından ölümsüzleştiriliyor. Yönetimi, Merih'in ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığımız maçta yırtıldığı için değiştirdiği formasını Riva'daki milli takım müzesine kaldırma kararı aldı.

O forma müzeye
Juventus forması giyen savunma oyuncusu Merih Demiral'ın milli takım forması altındaki etkileyici performansı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ölümsüzleştiriliyor. Yönetimi, Merih'in Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığımız maçta yırtıldığı için değiştirdiği formasını Riva'daki milli takım müzesine kaldırma kararı aldı. Merih'in o forması EURO 2020 Elemelerinin simgesi olarak gösteriliyor.

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