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  • 17.11.2019 15:53
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 15:53

için 'a dev teklif

Sassuolo'dan 'a transfer olarak dikkatleri üzerine çeken için resmen harekete geçti. İtalyan devi, Manchester United ve Arsenal'in de radarında olan milli yıldız için Juventus'a teklifini iletti.

Merih için Juventus'a dev teklif

Milli gururumuz için Avrupa'da transfer çılgınlığı sürüyor. Merih'i sezon başında da isteyen , 'a teklifini iletti.

İtalyan La Gazetta dello t'un haberine göre Milan, Merih Demiral için Juventus'a 30 milyon euro ödeyebileceğini bildirdi.

''SADECE MERİH DEMİRAL'I İSTİYORUZ''
Juventus, ilk olarak Milan'a Merih yerine bir başka stoper Daniele Rugani'yi önerse de ''Rugani ile ilgilenmiyoruz, sadece Merih'i istiyoruz'' cevabını aldı.

Devre arası transfer döneminde Franck Kessie ve Ricardo Rodriguez'i satmayı planlayan Milan'ın bu paranın tamamıyla Merih'i kadrosuna katmaya çalışacağı kaydedildi.

MANCHESTER UNITED VE ARSENAL TAKİPTE
Juventus'un 40 milyon euro istediği Türk stoper için Premier Lig'in dev takımları Manchester United ve Arsenal'in de ilgisi sürüyor.

Stoper hattında problem yaşayan iki İngiliz ekibinin Ocak ayında tıpkı Milan gibi Juventus'un kapısını çalması bekleniyor.

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