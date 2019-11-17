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Cimbom’dan gollü prova

Milli arada maçının hazırlıklarını sürdüren dün . 1. Lig ekibi Ümraniye ile karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar, Florya'da oynanan özel maçı 4-0 kazandı. Golleri 1. dakikada , 46. dakikada , 56. dakikada ve 84. dakikada penaltıdan attı.

Cimbom’dan gollü prova
Milli arada Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray dün TFF. 1. Lig ekibi Ümraniye ile karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar, Florya'da oynanan özel maçı 4-0 kazandı. Golleri 1. dakikada Jimmy Durmaz, 46. dakikada Selçuk İnan, 56. dakikada Emre Mor ve 84. dakikada penaltıdan Adem Büyük attı.

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