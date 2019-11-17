Cimbom’dan gollü prova

Milli arada Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray dün TFF. 1. Lig ekibi Ümraniye ile karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar, Florya'da oynanan özel maçı 4-0 kazandı. Golleri 1. dakikada Jimmy Durmaz, 46. dakikada Selçuk İnan, 56. dakikada Emre Mor ve 84. dakikada penaltıdan Adem Büyük attı.
- Spor
- 17.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.