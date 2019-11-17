Beşiktaş ara transferde önce forvet hattını güçlendirecek. Transferden sorumlu yöneticiler Emre Kocadağ ile Erdal Torunoğulları'nın listenin ilk sırasına İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın formasını giyen Albian Ajeti'yi aldığı öğrenildi. 22 yaşındaki oyuncu sezon başında İsviçre takımı Basel'den West Ham'a transfer oldu.
WEST HAM'DA GOLLE TANIŞAMADI
Basel formasıyla üç sezonda attığı 40 golle dikkat çeken ve sezon başında 9 milyon Euro karşılığında West Ham United'a transfer olan Albian Ajeti yeni takımında çok az şans buldu. 4 maçta toplam 94 dakika süre alan Kosova asıllı İsviçreli oyuncu golle tanışamadı.
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