WEST

asel

ara transferde önce forvet hattını güçlendirecek. Transferden sorumlu yöneticilerileı'nın listenin ilk sırasınaekiplerinden'ın formasını giyenyi aldığı öğrenildi.yaşındaki oyuncu sezon başında İsviçre takımı'den'a transfer oldu.formasıyla üç sezonda attığıgolle dikkat çeken ve sezon başındakarşılığında'a transfer olanyeni takımında çok az şans buldu. 4 maçta toplamdakika süre alanasıllıoyuncu golle tanışamadı.