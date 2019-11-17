Bugünkü
Takvim

eksik çalıştı

maçının hazırlıklarını sürdürdü. oyuncular dışında tedavisi süren Atiba ve belinde ağrı hisseden Karius dünkü antrenmana katılmadı.

Beşiktaş eksik çalıştı
Beşiktaş Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. oyuncular dışında tedavisi süren Atiba ve belinde ağrı hisseden Karius dünkü antrenmana katılmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş eksik çalıştı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri