Beşiktaş Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Milli oyuncular dışında tedavisi süren Atiba ve belinde ağrı hisseden Karius dünkü antrenmana katılmadı.
- Spor
- 17.11.2019
- Gazete
Beşiktaş eksik çalıştı
Beşiktaş Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Milli oyuncular dışında tedavisi süren Atiba ve belinde ağrı hisseden Karius dünkü antrenmana katılmadı.
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