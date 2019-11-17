Andone özel bir dizlikle çalışıyor

Gaziantep ile oynanan maçta dizinden ağır bir sakatlık geçiren Florin Andone ile ilgili bir açıklama yapıldı. Rumen yıldızın kendisi için hazırlanan özel bir dizlikle çalışmalar yaptığı belirtildi. Gaziantep ile oynanan maçta dizinden ağır bir sakatlık geçiren Florin Andone ile ilgili bir açıklama yapıldı. Rumen yıldızın kendisi için hazırlanan özel bir dizlikle çalışmalar yaptığı belirtildi.
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