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Andone özel bir dizlikle çalışıyor

ile oynanan maçta dizinden ağır bir sakatlık geçiren ile ilgili bir açıklama yapıldı. yıldızın kendisi için hazırlanan özel bir dizlikle çalışmalar yaptığı belirtildi.

Andone özel bir dizlikle çalışıyor
Gaziantep ile oynanan maçta dizinden ağır bir sakatlık geçiren Florin Andone ile ilgili bir açıklama yapıldı. Rumen yıldızın kendisi için hazırlanan özel bir dizlikle çalışmalar yaptığı belirtildi.

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