A Milli Futbol Takımımız, tarihinde ilk kez grup liderliği için sahaya çıkacak

Türkiye, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'ndaki son maçında bugün Andorra ile deplasmanda karşılaşacak. Maç 22.45'te start alacak. A Milliler'in Andorra'yı mağlup etmesi halinde, Fransa'nın Arnavutluk deplasmanından 1 puan kaybetmesi bile liderlik için yetecek. Ay-Yıldızlılar tarihinde ilk kez grup aşamasında son maça liderlik için çıkıyor. 1 maç kale hiçbir turnuvayı garantilememiştik.
ÜMİTLER'DEN TAKVİYE
Andorra maçında genç yıldızlar Ahmed Kutucu, Mert Müldür, Berkay Özcan ve Güven Yalçın da yer alacak.
DEĞERİ 350 BİN EURO
A Milli Futbol Takımımız bugün Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki son maçında Andorra ile deplasmanda mücadele edecek. Rakibimiz Avrupa'nın en zayıf ekiplerinden biri... İlk 11'de oynayan futbolcularının değeri ise sadece 350 bin Euro.
ÇOK DAHA GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ
Milli futbolcu Enes, "Takım olarak iyi yoldayız. Çok daha güzel günler göreceğiz" dedi
Milli Takım'ın genç oyuncularından Enes Ünal, Andorra maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Bugünkü maçta 11'de olması beklenen Enes, "Çok iyi bir yolda ilerliyoruz. Ancak bu benim için yolun başlangıcı. Hepimiz de böyle düşünüyoruz. İnşallah çok daha güzel günlere gideceğiz" dedi. Genç futbolcu bugünkü maçta da elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.
YUSUF YAZICI MARKAJDA!
Ünlü scoutlar, bugün genç yıldızı izleyecek
Trabzonspor'daki başarısından sonra Fransız ekibi Lille'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı'yı bugün Avrupa'nın dev scoutlarının izleyeceği öğrenildi. Başarılı futbolcumuzun bugün oynanacak Andorra maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.
SCHALKE'DEN KUTUCU'YA TEBRİK
Schalke 04, Türk Milli Takımı'na seçilen Ahmed Kutucu için dün tebrik mesajı yayınladı. 19 yaşındaki yıldızın bugün oynaması bekleniyor.
ÜMİTLER'DEN TAKVİYE
Andorra maçında genç yıldızlar Ahmed Kutucu, Mert Müldür, Berkay Özcan ve Güven Yalçın da yer alacak.
DEĞERİ 350 BİN EURO
A Milli Futbol Takımımız bugün Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki son maçında Andorra ile deplasmanda mücadele edecek. Rakibimiz Avrupa'nın en zayıf ekiplerinden biri... İlk 11'de oynayan futbolcularının değeri ise sadece 350 bin Euro.
ÇOK DAHA GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ
Milli futbolcu Enes, "Takım olarak iyi yoldayız. Çok daha güzel günler göreceğiz" dedi
Milli Takım'ın genç oyuncularından Enes Ünal, Andorra maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Bugünkü maçta 11'de olması beklenen Enes, "Çok iyi bir yolda ilerliyoruz. Ancak bu benim için yolun başlangıcı. Hepimiz de böyle düşünüyoruz. İnşallah çok daha güzel günlere gideceğiz" dedi. Genç futbolcu bugünkü maçta da elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.
YUSUF YAZICI MARKAJDA!
Ünlü scoutlar, bugün genç yıldızı izleyecek
Trabzonspor'daki başarısından sonra Fransız ekibi Lille'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı'yı bugün Avrupa'nın dev scoutlarının izleyeceği öğrenildi. Başarılı futbolcumuzun bugün oynanacak Andorra maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.
SCHALKE'DEN KUTUCU'YA TEBRİK
Schalke 04, Türk Milli Takımı'na seçilen Ahmed Kutucu için dün tebrik mesajı yayınladı. 19 yaşındaki yıldızın bugün oynaması bekleniyor.
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