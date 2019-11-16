Uğurcan’ın peşinde 11 kulüp var

Bu sezon Trabzonspor kalesinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır, Avrupa devlerini peşine taktı... Genç file bekçisinin menajeri Engin Kırkpınar, "Sadece Liverpool değil, 4 İngiliz, 3 İspanyol, 4 de Fransız kulübü Uğurcan'ı izliyor. Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı'dan sonra 20 milyon Euro'nun altında bir ücrete Uğurcan'ı göndereceğini düşünmüyorum" dedi.
- Spor
- 16.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.