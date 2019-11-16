Trabzonspor'un yakasını sakatlık kabusu milli arada da bırakmadı. Milli takımda sakatlanan Filip Novak'ın baldırında yırtık tespit edildi. Tecrübeli oyuncu 6 hafta forma giyemeyecek.
SARI DA SAKATLANDI
Kasığında ağrı bulunduğu için U21 Milli Takımı kadrosundan çıkartılan Yusuf Sarı'nın ise tedavisi Trabzon'da devam edecek. Fırtına'da neredeyse takımın yarısı sakatlık yaşadı.
FORMASINI ÇOK ÖZLEDİ!
Trabzon'da sakatlığı sona eren Caleb Ekuban, bir an önce hazır hale gelmek istediğini ve formayı geri almak istediğini söyledi.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman, Sürmene'de bulunan Muratlı Özel Eğitim Anaokulu'nu ziyaret ederek çocukları sevindirdi.
SARI DA SAKATLANDI
Kasığında ağrı bulunduğu için U21 Milli Takımı kadrosundan çıkartılan Yusuf Sarı'nın ise tedavisi Trabzon'da devam edecek. Fırtına'da neredeyse takımın yarısı sakatlık yaşadı.
FORMASINI ÇOK ÖZLEDİ!
Trabzon'da sakatlığı sona eren Caleb Ekuban, bir an önce hazır hale gelmek istediğini ve formayı geri almak istediğini söyledi.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman, Sürmene'de bulunan Muratlı Özel Eğitim Anaokulu'nu ziyaret ederek çocukları sevindirdi.
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