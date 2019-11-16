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  • 16.11.2019 17:24
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 17:24

Son maç heyecanı! maçı ne zaman, saat kaçta? ?

, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinde bu hafta İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020'ye katılmayı garantiledi. İzlanda maçının ardından H Grubu'nda son maçına çıkacak olan A Milli Takımımız ile karşı karşıya gelecek. Futbolsever bu nedenle maç öncesi " maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? İşte karşılaşmaya dair bilgiler...

Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta?

"Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta?" günün çok araştırılanları arasında yer alıyor. A Milli Futbol Takımı tarihi bir başarıya imza atarak, grup maçlarının bitimine 1 maç kala EURO 2020'ye katılma hakkı kazandı. A Milli Takımımız elemelerde son maçında Andorra ile mücadele edecek. Karşılaşmaya az bir zaman kala futbolseverler maç hakkındaki detayları öğrenmek istiyor.

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milliler, son maçını Andorra ile yapacak. Andorra - Türkiye maçı 17 Kasım Pazar günü saat 22.45'te oynanacak. Andorra ile Türkiye arasındaki mücadele Andorra La Vella'daki Ulusal Stadyum'da oynanacak.

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