"Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta?" günün çok araştırılanları arasında yer alıyor. A Milli Futbol Takımı tarihi bir başarıya imza atarak, grup maçlarının bitimine 1 maç kala EURO 2020'ye katılma hakkı kazandı. A Milli Takımımız elemelerde son maçında Andorra ile mücadele edecek. Karşılaşmaya az bir zaman kala futbolseverler maç hakkındaki detayları öğrenmek istiyor.

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milliler, son maçını Andorra ile yapacak. Andorra - Türkiye maçı 17 Kasım Pazar günü saat 22.45'te oynanacak. Andorra ile Türkiye arasındaki mücadele Andorra La Vella'daki Ulusal Stadyum'da oynanacak.