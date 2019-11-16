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  • 16.11.2019 17:12
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 17:12

'dan flaş açıklaması!

Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Kolombiyalı golcü 'nun tedavisi için yeniden İspanya'ya gideceğini duyurdu.

Kulübü resmi internet sitesinde sakat oyuncuların son durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüp taraftarların en çok merak ettiği isim olan 'nun yeniden tedavi olmak için İspanya'ya gideceğini duyurdu.

Galatasaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a dönen Radamel Falcao, Salı gününe dek kulübümüzün sağlık merkezinde tedavisine devam edecek. Tedavisinin planlanan programı dâhilinde İspanya'ya giderek bir hafta kadar burada kalacak olan oyuncumuzun tedavisinin daha sonraki bölümü kulübümüzde gerçekleştirilecek.

Şener Özbayraklı ve Younes Belhanda, günü tedaviyle geçirdi."

Galatasaray Futbol Takımı, Başakşehir FK karşılaşmasının hazırlıklarına Pazartesi günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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