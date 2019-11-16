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Şok eden Lens teklifi

Lens’i elden çıkarmak isteyen , ile masaya oturdu. Ancak kulübü, “6 aylığına kiralarız. Maaşını siz ödeyin” teklifini yaptı.

Şok eden Lens teklifi
Yüksek maaş alan ve performansı iyi olmayan isimlerle devre arası yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Jeremain Lens için Feyenoord'la masaya oturdu.

HEMEN MASADAN KALKTILAR
Ancak Hollanda kulübünün teklifinin Siyah- Beyazlılar'ı şok ettiği öğrenildi. Feyenoord'un Lens'i 6 aylığına kiralamak istediğini, buna karşın 2.3 milyon Euro'luk maaşı ödemeye yanaşmadığı belirlendi. Yönetimin bu nedenle masadan kalktığı ifade edildi.

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